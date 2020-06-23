В подмосковной Балашихе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как на нее с балкона упал кусок кафеля. Его сбросили с высоты пятого этажа несколько подростков в возрасте ..

В подмосковной Балашихе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как на нее с балкона упал кусок кафеля. Его сбросили с высоты пятого этажа несколько подростков в возрасте около 11 лет.Дети не убедились, что под окнами нету прохожих и решили побаловаться. В результате девочка была госпитализирована в больницу. Специалисты провели опросы соседей и самих подростков. Проводится проверка.