Из-за сильных дождей паводковая ситуация на реках Приморья обострилась. В бассейне Уссури в центральных районах края уровень воды поднялся на 0,8 метра за сутки. В других районах подъем уровня воды не превышает 0,4 метра.

Из-за сильных дождей паводковая ситуация на реках Приморья обострилась. В бассейне Уссури в центральных районах края уровень воды поднялся на 0,8 метра за сутки. В других районах подъем уровня воды не превышает 0,4 метра. На отдельных реках подтоплены пойменные участки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Примгидромета сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Наиболее напряженная обстановка сейчас в нижнем течении Малиновки. На этом участке значительно затоплена пойма реки, а также прилегающие к водоему пониженные территории и расположенные на них хозяйственные объекты. 23 июня на реке Малиновка у села Веденка ожидается подъем уровня воды до отметки опасного гидрологического явления. Под угрозой подтопления — села Веденка и Соловьевка, а также дороги местного значения.Отметим, в ближайшие несколько дней подъем уровня воды в большинстве рек Приморья продолжится. Возможно подтопление пойменных участков в западных и центральных районах края.