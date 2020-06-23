К началу июля все популярные туристические направления в России будут открыты для межрегиональных поездок. Такое заявление сделала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

К началу июля все популярные туристические направления в России будут открыты для межрегиональных поездок. Такое заявление сделала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.По словам представителя ведомства, старт летнего туристического сезона намечен к июлю. В Ростуризме отметили, что главная задача — обеспечить безопасный и доступный отдых для граждан страны от Калининграда до Владивостока, сообщается на сайте агентства.Сочи официально открылся в воскресенье, 21 июня. Ранее в городе приземлился первый после снятия ограничений самолет с туристами. Приступили к работе все отели и санатории, торговые центры.