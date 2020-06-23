В Сочи приземлился первый после снятия ограничений самолет с туристами. Накануне в городе официально начался курортный сезон – открылись все отели и санатории, заработали торговые центры. Правда, пока приходится соблюдать меры безопасности.

Сочи вновь открыт для туристов. Начиная с 21 июня отдыхающих больше не отправляют в обсерваторы, а при заселении им больше не нужна справка о том, что у них нет COVID-19. Снят (правда, лишь частично) режим эпидконтроля, отменены ограничения по передвижению внутри региона. На курорт прибыл первый туристический рейс из Москвы – его выполнила авиакомпания "Россия".Как передает телеканал "Россия 24", программа полетов была переработана с учетом эпидемиологической ситуации. Ее создали совместно с одним из крупных туроператоров. Подробнее о ней рассказал представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков."Сегодня, а именно 22 июня, более 30 рейсов выполнят туристические операторы на крыльях авиакомпании "Россия". Эти рейсы объединят 14 городов страны с тремя городами Черноморского побережья. Это Симферополь, Сочи и Анапа", – отметил он.Первый самолет вылетел в ночь на 22 июня из аэропорта Шереметьево, где объявлено об особом внимании к профилактике распространения коронавирусной инфекции. В его салоне тоже действовали обновленные меры эпидзащиты для пассажиров.Пассажиры отмечают, что поездка на юг вызвала смешанные чувства."С одной стороны, хочется отдохнуть, а с другой стороны мы понимаем, что ограничения только сняты. Пока неизвестно, как работают отели, как работают муниципальные пляжи. Хотя есть известия о том, что муниципальные пляжи уже открыты, все равно будет ряд ограничений. Как будет организовано питание, какой будет досуг, – отметила одна из путешественниц. – Насчет моря-то и погодных условий мы не переживаем, это не подведет, что радует больше всего. Это главное на самом деле".Открываются горные курорты: кое-где еще, кстати, можно прокатиться и на сноуборде. Но тем, кто прилетает в Сочи, действительно интереснее работа пляжей. Они работают с соблюдением необходимых мер – это частая обработка и соблюдение социальной дистанции. Также открыты торговые центры, правда, точки питания и развлечений там пока на работают. Пока невозможны еще и заказные автобусные перевозки, кроме трансферта.Ранее 22 июня глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что к началу июля все популярные туристические направления в России будут открыты для межрегиональных поездок.