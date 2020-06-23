В томском частном пансионате выявлена новая коронавирусная инфекция. 44 пожилых постояльца госпитализированы в стационар. Диагноз у них пока не подтвержден.

В частном пансионате Томска выявлена коронавирусная инфекция. Из 78 проживающих в нем пенсионеров 44 госпитализированы в стационары. Повторный тест на вирус должен подтвердить или снять диагноз.В настоящее время прокуратура организовала проверку в пансионате. Будет дана оценка действиям руководителей, которые ненадлежащим образом оказывали соцуслуги пожилым людям и допустили проникновение COVID-19.Кроме того, передает ГТРК "Томск", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", ведомство проверит легальность работы пансионата и безопасность нахождения пенсионеров в этом учреждении. Первый заболевший коронавирусом там был обнаружен 11 июня. На сегодняшний момент 44 постояльца отправлены в медсанчасть №2 райбольницы Томска с подозрением на инфекцию.Оставшиеся в пансионате пожилые люди размещены по разным зонам — имеющие контакты с заболевшими изолированы. Все помещения дезинфицировали, персонал сменили. Контактировавшие с инфицированными сотрудники сдали тесты.Вместе с тем, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекцией в регионе снизился до 0,87. Накануне губернатор принял решение продлить режим повышенной готовности в регионе до 10 июля. Ранее томские власти сообщали, что решение об ослаблении режима самоизоляции будет приниматься, если коэффициент распространения инфекции станет меньше единицы.Добавим, что по данным федерального оперативного штаба на 23 июня, в Томской области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом.