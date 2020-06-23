Генеральный директор футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов прокомментировал слухи о наличии в команде зараженных коронавирусом. Он сообщил, что ранее был сдан один сомнительный тест на COVID-19. Дополнительное тестирование подтвердило единичное инфицирование в Уфе.

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о наличии в команде зараженных коронавирусом. Он сообщил, что ранее был сдан один "сомнительный" тест на COVID-19. Дополнительное тестирование подтвердило единичное инфицирование в "Уфе"."Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования", – цитирует Газизова официальный сайт уфимского клуба.Также он заявил, что все остальные сотрудники и члены команды сдали отрицательные тесты на COVID-19 и готовятся в штатном режиме к следующему матчу чемпионата России с московским "Спартаком". Имя зараженного не сообщается.Ранее руководство "Уфы" опровергло информацию ряда источников о заражении своего футболиста, назвав ее "провокацией".