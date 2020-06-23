В Великобритании начались общенациональные испытания небулайзера, который позволит лечить COVID-19 на дому. Ожидается, что новая методика снизит количество осложнений, которые часто приводят к госпитализации больных.

В Великобритании начались общенациональные испытания небулайзера (автоматического ингалятора), который позволит чаще лечить COVID-19 на дому. Ожидается, что новая методика снизит количество осложнений, которые часто приводят к госпитализации больных.Как известно, COVID-19 опасен тем, что осложнения, такие как серьёзные проблемы с дыханием, могут появиться очень быстро, буквально в течение нескольких часов. Это происходит, когда вирус начинает размножаться в тканях нижних дыхательных путей (33Live.RuRu подробно рассказывали об этом процессе в этом материале).Учёные из Университета Саутгемптона предложили способ предупредить этот процесс. Они опирались на данные о том, что у людей из группы риска (тех, кому больше 65 лет, и тех, у кого есть некоторые хронические заболевания) чаще других организм хуже вырабатывает белок IFN-β-1α (название расшифровывается как антивирусный белок интерферон бета-1а). Он производится организмом для защиты от вирусных инфекций.К слову, это вещество уже создаётся искусственно и используется для лечения больных с рассеянным склерозом.Небулайзер Aerogen Ultra генерирует мелкие капли, содержащие новый экспериментальный препарат SNG-001 (разработан компанией Synairgen). Если их вдыхать, то они попадают глубоко в лёгкие. Там белок вызывает нужный ответ иммунной системы.За прогрессом каждого больного на протяжении 14 дней будут следить врачи и медсёстры, которые организуют по всей стране своего рода виртуальную сеть для обмена информацией о ходе испытаний. С каждым пациентом будет поддерживаться видеосвязь.Ожидается, что ингалятор предупредит развитие осложнений и спасёт десятки тысяч жизней.Фото Global Look Press.Если методика в дальнейшем получит одобрение, то она позволит лечить COVID-19 на дому. Поясним, что сейчас в Великобритании, по сути, нет методики, которая позволяла бы бороться с заболеванием, перепугавшим весь мир. До появления серьёзных осложнений люди остаются лечиться дома, и, даже имея большие проблемы с дыханием, многие вынуждены спасаться подручными средствами вне госпиталя, так как больничных коек на всех не хватает. Понятно, что порой это приводит к летальным исходам.Небулайзер с нужным препаратом мог бы радикально изменить ситуацию, успокоить многих людей и спасти немало жизней.Отметим, что ранее специалисты ВОЗ запретили использовать небулайзеры в больницах. Проблема была в том, что вместе с создаваемыми ими парами лекарственных средств в воздух попадали и капли, содержащие частицы коронавируса. Они могли привести к заражению других людей.В марте 2020 года были начаты клинические испытания новой методики на 100 пациентах. Однако тогда врачи снабжали небулайзерами только тех больных, которые жили неподалёку от Саутгемптона. Теперь же медики приступили к общенациональному тестированию нового небулайзера.На 22 июня 2020 года в Великобритании от COVID-19 скончалось более 42 600 человек.Фото Global Look Press."Это испытание уникально, так как оно направлено на людей с высокими факторами риска по осложнению болезни", — заявил профессор Ник Фрэнсис (Nick Francis) из Университета Саутгемптона. Он также подчеркнул, что небулайзер будет использоваться на самых ранних этапах заболевания.Всем желающим, проживающим в Великобритании, предлагается принять участие в испытаниях. Обратиться за помощью может человек, у которого в течение двух последних дней появились симптомы COVID-19 и он получил положительный результат теста на COVID-19. При этом обращающимся должно быть не менее 65 лет или более 50 лет, если речь идёт о пациенте с хроническими заболеваниями. Для участия в испытаниях нужно зарегистрироваться на этом сайте и ответить на несколько вопросов.Ранее 33Live.RuRu писали о видеофейке, в котором "медик из Италии" предлагал лечить коронавирусную инфекцию парами водки. Также мы рассказывали о "вдыхаемом" шоколаде и о том, что ингаляторы для астматиков должны будут заменить инновационные таблетки.