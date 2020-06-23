Континентальная хоккейная лига направила в адрес Министерства спорта России список иностранных игроков и тренеров, находящихся в настоящий момент за границей. КХЛ попросила ведомство помочь им вернуться на территорию нашей страны.

Континентальная хоккейная лига направила в адрес Министерства спорта России список иностранных игроков и тренеров, находящихся в настоящий момент за границей. КХЛ попросила ведомство помочь им вернуться на территорию нашей страны."В Минспорт направлены списки иностранных хоккеистов и тренеров клубов, находящихся в данный момент за пределами России", – цитирует ТАСС пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.Ранее появилась информация, что у иностранных игроков и тренеров возникли проблемы с возвращением в Россию. Они рискуют пропустить начало тренировочных сборов.