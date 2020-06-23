Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра Валерия Райкова в изнасиловании 21-летней секретарши. Ранее ряд СМИ сообщил, что она подала в полицию заявление. Райков обвинение отвергает, Виктюк полагает, что девушку кто-то использовал.

Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра — заслуженного работника культуры Валерия Райкова в изнасиловании.Ранее ряд изданий сообщил о том, что 21-летняя секретарь Театра Романа Виктюка якобы подала заявление в полицию об изнасиловании. Она сообщила, что пришла на съемную квартиру к Райкову обсудить "деловые вопросы", он пригласил ее за стол и предложил выпить.После этого, по словам девушки, у нее помутилось сознание, она перестала отдавать отчет происходящему, и в тот момент ее непосредственный начальник "воспользовался ситуацией и взял ее силой", цитирует "СтарХит" слова источника в правоохранительных органах.Судмедэкспертиза установила, что заявительница действительно подверглась насилию, однако Райков утверждает, что интимная связь с девушкой-секретарем у него не было, а обвинения в изнасиловании назвал "чушью"."Фантастической ложью" назвал эти обвинения и Роман Виктюк, сообщает РИА Новости."Как только людям не стыдно придумывать такие нелепые обвинения", — сказал он."Девица, которая была кем-то в театре всего десять дней... Это ее просто кто-то использовал", — предположил худрук театра.Виктюк также сказал, что работает с Райковвым уже пять лет и знает его как хорошего артиста и директора.