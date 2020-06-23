Президент России Владимир Путин около 15 часов во вторник выступит с обращением к россиянам. Телеобращение Путина будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, - пояснил Дмитрий Песков.

Во вторник президент Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России.Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет показано ориентировочно в 15:00 по московскому времени. Оно будет посвящено предварительным итогам борьбы с коронавирусом, а также состоянию дел в экономике и перспективам. "И о нас с вами в целом", — пояснил Песков.При этом он добавил, что глава государства сегодня работает в Кремле.С начала пандемии глава государства уже несколько раз обращался к россиянам. В своих выступлениях он говорил о принимаемых мерах по борьбе с COVID-19, введении необходимых ограничений, поддержке экономики и граждан. Отдельно Путин обращался к россиянам в День 75-летия Победы 9 мая. Он сообщил, что парад обязательно состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Позднее парад было решено провести 24 июня.