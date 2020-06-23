Он отрицал свою вину

Во Владимире суд признал местного 28-летнего жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть по неосторожности. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.2 июня 2019 года на пляже реки Содышка выпивала компания молодых людей. В какой-то момент между двумя мужчинами завязалась драка из-за девушки. 28-летний подсудимый несколько раз ударил потерпевшего, в результате чего тот скончался на месте от тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы.Свою вину мужчина в содеянном не признал, однако у суда были неопровержимые доказательства его вины. Также подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.Октябрьский районный суд приговорил 28-летнего владимирца к 9 годам колонии особого режима.