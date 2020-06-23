23.06.2020

2020-06-23 14:55:07

Владимирцы могут пройти диагностику онкозаболеваний в ярославском центре ядерной медицины

При лечении онкологических заболеваний особенно важна точная диагностика. Наряду с традиционными методами, в Ярославле применяют и самый современный. Из центра ядерной медицины рассказывают наши ярославские коллеги.

Это кульминация исследования. Но, чтобы увидеть раковые клетки сначала их нужно «подкормить» глюкозой со специальными радиоактивными метками. Готовится такой радиофармпрепарат заранее. Дозировка индивидуальная. Она зависит от особенностей каждого человека. Когда препарат попадает в организм, опухолевые клетки активно его накапливают.

Роман Шульга, главный врач «ПЭТ-Технолоджи»: “Опухоль больше всего потребляет энергии, поэтому за счет того, что препарат содержит в себе глюкозу, он накапливается в этих опухолях. И очаги будут, как бы, светиться. Они будут более яркие, более насыщенные. Во время процедуры делается сначала КТ часть, потом делается ПЭТ часть. Эти две части можелируются, накладываются друг на друга».

ПЭТ/КТ сочетает в себе возможности разного вида томографий и проводится для того, чтобы реально оценить, как в организме распространилась опухоль, позволяет оценить структуру и функциональные особенности злокачественного новообразования на молекулярном уровне. Но, пожалуй, самое главное преимущество ПЭТ\КТ, подчеркивают эксперты компании «ПЭТ-Технолоджи» в том, что она способна диагностировать опухолевые очаги, которые невозможно выявить с помощью других методов – ультразвукового исследования, рентгена, компьютерной томографии, МРТ.

Александр Степанков, врач-рентгенолог, радиолог: "Идет здесь не просто наложение изображения друг на друга, а математическая обработка. Поэтому изображения более четкие, более наглядные. И мы можем посмотреть, как в три дэ в любой плоскости. Можем сразу оценить стадию процесса и насколько он распространен в организме».

ПЭТ/КТ – это уточняющая диагностика для пациентов, у которых уже установлено онкологическое заболевание. Согласно статистике по результатам этого обследования в 30% случаев врачи меняют назначенное до этого лечение. В Ярославле Центр ядерной медицины появился год назад.

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Адрес центра: Ярославль, ул. Яковлевская, д. 7, корп. 6 (территория Ярославской областной клинической больницы)

Никита Мордовин, Александр Кужель

«Вести-Ярославль»

