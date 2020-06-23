Владимирская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили московские медики, которые приехали в наш регион по инициативе Президента для передачи

Владимирская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили московские медики, которые приехали в наш регион по инициативе Президента для передачи профессионального опыта. Бригада из 6 врачей провела в нашем регионе 2 недели. Они посетили ряд инфекционных госпиталей, провели серию мастер-классов и телемедицинских консультаций в разных районах. В результате, как заявил старший врач