Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками полиции в 2019 году.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области направлены в суд уголовные дела в отношении местных жителей 36, 42 и 43 лет. Две женщины и мужчина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере), ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).Как сообщалось ранее, фигуранты были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в марте 2019 года в результате оперативно-розыскных мероприятий.При личном досмотре, в ходе производства обысков по месту жительства фигурантов, а также в тайниках сотрудники полиции обнаружили и изъяли более двух килограммов героина, предназначавшегося для реализации на территории Владимирской области.Следователями установлена причастность обвиняемых к 19 фактам сбыта наркотических средств в крупном размере.Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что, с целью придания правомерного владения полученными от сбыта наркотиков денежными средствами, одна из фигуранток совершала финансовые операции с использованием банковской карты, оформленной на подставное лицо, под видом доходов от предпринимательской деятельности по фиктивному договору об оказании бухгалтерских услуг на общую сумму более 700 тыс. рублей.На период следствия фигуранты были заключены под стражу.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.