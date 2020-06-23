23.06.2020

2020-06-23 20:05:03

Во Владимире прошла федеральная донорская акция к 75-летию Победы.

Более 230 литров крови сдали сотрудники компании "Т Плюс" для плановых и экстренных операций. Сегодня эстафету принял и Владимир.

Донорскую акцию "Мы с тобой одной крови" предложили организовать молодые специалисты группы компаний "Т Плюс". Это новая традиция празднования Победы в Великой Отечественной войне. Акция стартовала в феврале. Во Владимире и Иванове участие в акции приняли 48 сотрудников филиала. Многие - впервые. Для директора Владимирского филиала Олега Грошева Великая Отечественная - не просто факт в истории. Его дед прошел всю войну, был ранен. Бабушка пережила блокаду Ленинграда.



Олег Грошев, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: «Великая Победа, которую мы празднуем в эти дни, она косвенно связана с тем, что люди, которые погибали на войне, получали какие-то ранения, часто погибали от потери крови, и эти два мероприятия непосредственно связаны. Что мы подразумеваем, что данная кровь могла бы спасти жизнь бойцов, жизнь тех людей, которые пострадали во время войны».

В донорском движении принял участие 31 город, в котором работает "Т Плюс" . За это время около пятисот ее сотрудников стали донорами и сдали более двухсот литров крови. Акцию продолжил и Владимир. Эльмира с мужем переехали из Казани недавно для работы во Владимирском филиале компании. И, можно сказать, кровно породнилась с городом.



Эльмира Шигапова, начальник административно-хозяйственного отдела Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: «Донорство - это добро! Хочется делать добро людям, тем более в наше непростое время. Неизвестно как повернется судьба... Может быть эта кровь нам пригодится, может кому-то, а может и самой мне».

Помогла организовать акцию Областная станция переливания крови. Вот такой специализированный передвижной мобильный центр появился на территории предприятия.

Евгений Мурасанов, ведущий инженер управления эксплуатации генерации Владимирского филиала ПАО «Т Плюс»: «Совсем не страшно. Думал какие-то ощущения будут... Потери неощутимые для моего организма».

Мария Йылдыз -менеджер по пропаганде донорства - говорит, что сейчас в условиях пандемии очень важно, чтобы были запасы крови. Ни на один день доноры не прекращали сдавать кровь. Их работу она называет тихим подвигом.

Мария Йылдыз, менеджер по пропаганде донорства Областной станции переливания крови: «Очень активно ездим также на все предприятия крупные во Владимирской области, поэтому я очень рада, что ПАО «Т Плюс» присоединилось к нам в этом начинании. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество».



Цель акции "Мы с тобой одной крови" - напомнить о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной. Вклад в Победу внесли и доноры. В военные годы более 5,5 миллионов человек сдали почти 2 миллиона литров крови.

Вера Куликова, Андрей Синягин.

"Вести-Владимир"