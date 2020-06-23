Раскрыли преступление в поезде. Сотрудники транспортной полиции во Владимире помогли пассажиру вернуть похищенный у него мобильный телефон. Мужчина обратился к полицейским после того, как

Раскрыли преступление в поезде. Сотрудники транспортной полиции во Владимире помогли пассажиру вернуть похищенный у него мобильный телефон. Мужчина обратился к полицейским после того, как в поезде «Адлер-Нижний Новгород» у него пропал дорогой гаджет. Стражи правопорядка нашли телефон и установили личность гражданки, подозреваемой в его хищении. Ею оказалась жительница 33 региона. Выяснилось, что женщина заметила дорогой