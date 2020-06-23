За сбыт наркотиков пойдут под суд. Прокуратура области направила в суд 2 уголовных дела в отношении троих жителей региона. Они обвиняются в совершении 20 преступлений: сбыте наркотических

За сбыт наркотиков пойдут под суд. Прокуратура области направила в суд 2 уголовных дела в отношении троих жителей региона. Они обвиняются в совершении 20 преступлений: сбыте наркотических средств в крупном размере и легализации преступных денег. Преступная группа из двух женщин и одного мужчины была задержана в мае 2019. Тогда в ходе досмотра у одного из