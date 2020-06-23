Две новых смерти от КОВИДа — за последние сутки. Такие данные по Владимирской области приводит федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом общее количество смертей от новой

Две новых смерти от КОВИДа — за последние сутки. Такие данные по Владимирской области приводит федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом общее количество смертей от новой инфекции в нашем регионе теперь равно 54-ём. Что касается заболевших, то по этому показателю Владимирская область перешла очередную психологически важную отметку. В регионе теперь уже больше 4-х тысяч зараженных. На