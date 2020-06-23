Министерство обороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели вакцинацию от коронавируса COVID-19 второй группы из 20 добровольцев. Решение было принято после анализа первичных данных о безопасности и переносимости препарата, собранных с первой группы.

Министерство обороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели вакцинацию от коронавируса COVID-19 второй группы из 20 добровольцев. Решение было принято после анализа первичных данных о безопасности и переносимости препарата, собранных с первой группы, сообщает пресс-служба Минобороны.Все, кто получил вакцину, сейчас находятся под постоянным контролем врачей. Состояние их здоровья нормальное, серьезных негативных реакций не наблюдается.Напомним, 18 июня в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко была вакцинирована первая группа из 18 добровольцев. Они были отобраны по результатам итогового скрининга, после двухнедельной изоляции.Между тем испытания собственной вакцины от COVID-19 идут в Сеченовском университете. Препарат также ввели 18 добровольцам. В первые часы у них отмечались повышение температуры и головная боль. Однако в течение суток неприятные симптомы исчезли. По словам врачей, это нормальная реакция на вакцину. Сейчас все участники исследования чувствуют себя нормально.