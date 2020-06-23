В Нижегородской области журналисты нашли семью, которая на протяжении многих лет проживала в ужасных условиях. Разваливающийся дом, везде грязь, кошки, крысы, их разложившиеся тела. Самое печальное, что такой ад на земле жильцы Вачского района устроили себе сами.

В Нижегородской области журналисты нашли семью, которая на протяжении многих лет проживала в ужасных условиях. Разваливающийся дом, везде грязь, кошки, крысы, их разложившиеся тела. Самое печальное, что такой "ад" на земле жильцы Вачского района устроили себе сами.На отшельниц обратила внимание программа "Кстати". В центре сюжета — 42-летняя Надежда Бушуева, у которой нет ни паспорта, ни образования — женщина окончила лишь 8 классов. Причиной ее заточения стала мама, которая окружала ее гиперопекой. Раньше это была обычная семья, но в один момент родительница перестала отпускать куда-либо дочь, даже на работу. "Держала дома. Она как дикарка", — рассказала одна из местных жительниц. Кошмар длился на протяжении 26 лет.Не мылась Бушуева на протяжении 14 лет. Волосы она тоже не причесывала, потому они превратились в сплошной колтун. Сама Надежда осознает суть происходящего. "Хуже кошки моя жизни", — поделилась женщина, поясняя это тем, что даже у животного больше прав, а сама она не существует и словно бы "живой мертвец". Надежда Бушуева при этом боится менять свою участь, ведь она не знает ничего и никого.В настоящее время мать женщины госпитализирована, поскольку у нее проблемы со здоровьем. Лишь плачевное состояние пенсионерки позволило Надежде Бушуевой впервые за 26 лет покинуть пределы дома.В управлении соцзащиты Вачского района рассказали РИА Новости, что пытались помочь семье неоднократно, но те отказывались от большинства предложений. Сотрудница ведомства Лариса Михеева рассказала, что поместить женщину в реабилитационный центр нельзя, поскольку та не инвалид и у нее нет психических заболеваний.В скором времени Бушуевой должны сделать паспорт. Возможно, 42-летняя женщина сможет вернуться к нормальной человеческой жизни.