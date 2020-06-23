Уголовное дело возбуждено полицией Сочи из-за вооруженного конфликта в Адлерском районе. Об этом сообщает ГТРК Кубань, выходящая в эфир на телеканалах Россия 1 и Россия 24. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, потасовка произошла накануне вечером, 22 июня.

Уголовное дело возбуждено полицией Сочи из-за вооруженного конфликта в Адлерском районе. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, потасовка произошла накануне вечером, 22 июня. Сигнал о стрельбе на улице Просвещения поступил в дежурную часть УВД города Сочи. Выехавшая на место происшествия оперативная группа не застала ни одного участника конфликта. Силовиками были обнаружены десять гильз, предположительно, травматического оружия.Всех участников разборки удалось найти и доставить в отдел полиции в течение часа. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт на бытовой почве. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех участников драки.