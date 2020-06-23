Столица готовится к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Любители речных прогулок с нетерпением ждут и водных путешествий. С 23 июня они тоже станут возможными. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что все причалы столицы уже готовы к пассажирской навигации.

Столица готовится к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.С 23 июня вновь откроются фитнес-клубы, СПА-салоны, бани, сауны; в полноценном режиме заработают рестораны, кафе, бары и закусочные, летние веранды которым было разрешено открыть с 16 июня.Любители речных прогулок с нетерпением ждут и водных путешествий. С 23 июня они тоже станут возможными.Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что все причалы столицы уже готовы к пассажирской навигации, срок открытия которой из-за коронавируса в этом году был отложен.Бирюков рассказал, что перед ее стартом тщательно проверили все пассажирские причалы, ранее были очищены гранитные покрытия, отремонтированы и покрашены ограждения, проведены другие работы.Особое внимание, сообщил заммэра столицы, уделили набережным: привели в порядок лестничные сходы, чугунные ограждения, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой, а на некоторых набережных установили гранитные лавочки.Всего, сообщил Бирюков, за последние 9 лет в Москве благоустроили 31 набережную, передает ТАСС.Кроме того, в центре столицы — на левом берегу реки — создали уникальный пешеходный маршрут протяженностью более 19 километров — от делового центра "Москва-сити" до Гончарной набережной.Он также рассказал, что уже в ближайшие годы вся территория вдоль Москва-реки протяженностью около 200 километров станет доступна для горожан: здесь появятся пешеходные зоны и современные набережные.