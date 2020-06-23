23.06.2020

2020-06-23 12:35:21

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (22(9719) от 23 июня 2020 года).

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Поздним вечером 8 мая (9 мая по московскому времени) 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Третий рейх пал. Великая Отечественная война победоносно завершилась. По радио выступил Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин. Читайте на странице 2.



ИНФОРМАЦИЯ К РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В системе органов внутренних дел одним из базовых структурных звеньев по праву считается служба участковых уполномоченных полиции, выполняющая по своей компетенции широкий круг соответствующих профессиональных задач. Продолжение на странице 3.



ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве 28 июня отмечает сорокалетний юбилей. В преддверии славной даты корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с руководителем подразделения, почётным сотрудником МВД, полковником внутренней службы Василием КУКУНОВЫМ и попросил ответить на несколько вопросов. Читайте на странице 4.



«НА СЧЁТАХ Я И СЕЙЧАС СУМЕЮ»

В Министерстве внутренних дел я служу с 1971 года. Почему я связала свою жизнь с правоохранительными органами? Однозначно и сразу невозможно ответить на этот вопрос. В нашей семье «людей в погонах» не было. Продолжение на странице 5.



НЕ МОГУ СЛЫШАТЬ ПЛАЧ ОБИЖЕННОГО РЕБЁНКА

После окончания двух кровопролитных войн в СССР резко возросло число беспризорных детей и детских преступлений. Для решения возникшей проблемы в Советском Союзе появились сотни учреждений для проживания и временного пребывания детей, учебные заведения, в частности детские дома, трудовые коммуны, школы-колонии. Подробности читайте на странице 5.



«ЗАНОЗА» XXI ВЕКА

Весна 2020-го принесла очередной сюрприз: с начала года в России было зафиксировано на 85% киберпреступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. И практически каждое пятое из всего российского криминального набора из УК связано с компьютером. Читайте на странице 6.



26 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Нет человека, который бы не знал: наркотическое опьянение за рулём — грубое нарушение ПДД, которое в большинстве случаев влечёт за собой лишение права вождения транспортного средства и крупный штраф. Однако озвученные выше примеры свидетельствуют: несмотря на ужесточение наказания (в том числе финансового), водители продолжают садиться за руль пьяными и под действием наркотических средств. Подробности читайте на странице 7.



КУПИТЬ НЕ КУПИВШИСЬ

Приобрести товар в интернете во многих случаях гораздо быстрее и выгоднее, чем в обычном магазине. А сейчас, в условиях распространения коронавируса, этот способ совершения сделок купли-продажи стал ещё популярнее. Ведь риск заражения инфекцией уменьшается. Однако здесь возникает другая проблема — опасность столкнуться с мошенниками. Читайте на странице 7.



ЕСЛИ СОТРУДНИК ПРИОБРЁЛ ЖИЛЬЁ В ИПОТЕКУ, СМОЖЕТ ЛИ ОН ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

Читайте на странице 7.



ПОКА МЫ ПОМНИМ — МЫ ЖИВЫ!

Зеленоград — уникальный округ Москвы. Несмотря на то что город был основан после Великой Отечественной войны, его жители не забывают о прошедших на этой земле боях, героях, защищавших столицу нашей Родины. Читайте на странице 8.



ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ… ДЕБОШИРУ

В тот день инспектор патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Дмитрий САХАРОВ и полицейский-водитель сержант полиции Игорь ПОЛУЛЯШНЫЙ, как обычно, заступили на службу и патрулировали территорию района Силино. В рабочем режиме поступил вызов: неизвестный дебоширит в одном из корпусов 12-го микрорайона: бьёт стекла, ломает двери в подъезде… Читайте на странице 8.



ПАПЕ ПОДРАЖАЯ!

Дочь старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки майора полиции Романа САЛАМАТИНА выиграла региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа — 2020» и представила Москву на Всероссийском конкурсе. Читайте на странице 8.



ЕСЛИ БОЛЬ И НАДЕЖДА В ГЛАЗАХ...

Инспекторы отделений по делам несовершеннолетних (ОДН) относятся к особой категории сотрудников полиции. Этим людям важно уметь находить общий язык и с малыми детьми, и с подростками. Им приходится быть не просто полицейскими, но и педагогами, наставниками, психологами. Продолжение на странице 9.



НАХОДЧИВЫЕ ПРЕСТУПНИКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Последствия пандемии COVID-19 ослабили экономику всех стран и привели к образованию новых факторов уязвимости. Европейский центр по финансовым и экономическим преступлениям (EFECC) при Европоле подготовил и опубликовал в начале июня 2020 года отчёт «Находчивые преступники: в Европе борются с глобальными сетями финансовой и экономической преступности». Читайте на странице 10.



А ШЕРИФОВ ТАМ ВЫБИРАЮТ

Впечатление командировки в Штаты, состоявшейся более двадцати лет назад, осталось на всю жизнь. Редакционное задание — рассказать о работе американской полиции. В России в ту пору милиция передвигалась на «Москвичах», в лучшем случае на «Жигулях». Бензин и тот был в отделениях на вес золота, о компьютерах большинство только мечтало, даже бумага для принтера — проблема. Продолжение на странице 11.



КРАЖА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

О таком явлении, как «шоплифтинг», газета «Петровка, 38» уже писала. Назвать его современным никак нельзя: за этим понятием скрывается банальная магазинная кража, а значит, можно предположить, что возникло оно ровно в тот момент, когда торговля из-за прилавков уступила место открытой выкладке товаров. Читайте на странице 12.



КАК НЕ КУПИТЬ ЧУЖОЕ ГОРЕ

Приступая к написанию очередного материала на тему «Как не стать потерпевшим», одновременно я уже работал над интервью с сотрудником подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Одной из составляющих этого текста был рассказ о разоблачении мошеннических действий со стороны работников автосалона. Продолжение на странице 12.



НЕДОБРАЯ ОЧЕРЕДЬ

На редакционной летучке кто-то из коллег поделился историей из жизни родственника. Ситуация была проста и незамысловата. В очереди к банкомату гражданин встал за некой барышней. Та производила какие-то манипуляции, затем удалилась, освободив место. Мужчина подошёл к банкомату и вставил свою карточку. Подробности читайте на странице 12.



«МОЁ МЕСТО — БЕРЛИН. ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ...»

Как лётчики Балтийского флота «потушили свет» над фашистской столицей. Читайте на странице 13.



ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

Дмитрий Фёдорович Трепов вошёл в историю не только как последний московский обер­полицмейстер, но и как человек разносторонних талантов, способностей и возможностей. Находясь на высших государственных постах, он оставил о себе память как один из самых авторитетных и активных борцов с революционным движением и социализмом. Читайте на странице 14.



ПАРК ЦАРИЦЫНО, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НЕ ЛЮБИТЬ!

У москвичей и гостей столицы большой популярностью пользуется замечательный музейно-парковый комплекс «Царицыно» — знаменитая достопримечательность юга города. Читайте на странице 15.



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