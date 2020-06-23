Американская газета Washington Times перепечатала фрагмент из статьи Владимира Путина 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим.

Американская газета Washington Times перепечатала фрагмент из статьи Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".Как раз то место, где Владимир Путин подчеркивает, что создание современной системы международных отношений — один из важнейших итогов Второй мировой войны, и указывает, что важно провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Великобритании, Китая, США и Франции.Целиком статья президента России ранее была опубликована в американском журнале National Interest. В ней Владимир Путин указал на недопустимость попыток пересмотра истории и на ответственность Запада за развал системы коллективной безопасности, в результате чего и началась Вторая мировая война.