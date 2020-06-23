Новая функция Windows 10 поможет устранить главный недостаток браузера Chrome, который уже давно критикуют за чрезмерную прожорливость в отношении оперативной памяти

Браузер Google уже давно критикуют за чрезмерную "прожорливость" в отношении оперативной памяти. Чем больше вкладок открывает пользователь, тем больше системных процессов начинает запускать Chrome, замедляя работу компьютера. В особенности эта проблема заметна на слабых устройствах с малым объемом оперативки, на которых просмотрщик может "съедать" до половины свободных ресурсов.Устранить главный недостаток браузера Google должна новая функция Windows 10, пишет WindowsLatest. В обновление Windows 10 2004 (Windows 10 May 2020 Update), вышедшее в конце мая, был добавлен механизм SegmentHeap, который позволяет равномерно распределить объемы памяти между Win32-приложениями, такими как Chrome.Проведенные Microsoft тесты показали, что реализация SegmentHeap в браузере Edge, который тоже построен на технологиях Chromium, помогла умерить аппетиты приложения на 27%. Поддержку нового механизма планируется встроить и в сам Chrome, что позволит сэкономить "сотни мегабайт" оперативной памяти, сказали разработчики. По их словам, больше всего от нового решения выиграют "многоядерные" системы.SegmentHeap уже имеется в Windows 10 2004, но его поддержку должны включать авторы программ. Когда новую возможность начнет поддерживать Windows-версия Chrome, в Google не уточнили.