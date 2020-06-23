На набережной Ялты состоялась церемония принятия присяги дворниками. Маэстро чистоты, как теперь называют работников, получили новые комплекты одежды. О проведенном мероприятии сообщается на сайте администрации города.

На набережной Ялты состоялась церемония принятия присяги дворниками. "Маэстро чистоты", как теперь называют работников, получили новые комплекты одежды. О проведенном мероприятии сообщается на сайте администрации города.Глава ведомства Иван Имгрунт обратил внимание на то, что ялтинские дворники должны отличаться от своих коллег из других городов и районов как по качеству работы, так и по внешнему виду. За образец была взята спецодежда, которую носили дореволюционные "маэстро чистоты".При пошиве нарядов использовалась легкая хлопкосодержащая ткань, к которой прикреплены светоотражающие элементы. В администрации отмечают, что такая одежда особенно удобна в жару.Блюстители чистоты приняли присягу. В ближайшее время им выдадут номерные жетоны, как у сотрудников ГИБДД, а также служебные удостоверения, в которых будет написано, что они не просто дворники, а "маэстро чистоты". Такой документ позволит работникам бесплатно пользоваться общественным транспортом.