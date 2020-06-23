Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов. Как пишет The New York Times, японская вычислительная машина оказалась почти в три раза быстрее ближайшего преследователя.Суперкомпьютеры в основном используются для научных исследований в области метеорологии, ядерной энергетики, генной инженерии, а также для моделирования ядерных испытаний и изучения изменений в климате. Fugaku, в частности, помогает спрогнозировать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции COVID-19.Разработка Fujitsu установлена на территории института физико-химических исследований RIKEN в городе Кобэ. Она выполнила в 2,8 раза больше вычислений в секунду, чем занявший вторую строчку IBM Summit, который расположен в Национальной лаборатории города Ок-Ридж (штат Теннесси, США). Третье место в авторитетном списке Top500 осталось за другой системой IBM, находящейся в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (штат Калифорния, США). Замкнули пятерку две машины, разработанные в Китае.При этом Япония остается небольшим игроком на рынке суперкомпьютеров. Для сравнения, на Китай в списке Top500 приходится 226 систем, на США - 114. В последний раз японская машина лидировала в рейтинге в 2011 году - тогда "золото" смогла взять K Supercomputer.Примечательно, что в основе Fugaku лежат около 150 тысяч процессоров на "смартфонной" архитектуре ARM. Подавляющее большинство других суперкомпьютеров из Top500 полагается на чипы Intel и AMD, изначально предназначенные для ПК.Организация International Supercomputing Conference (ISC) обновляет рейтинг Top500 дважды в год - летом и осенью. Первым список возглавил CM-5/1024, собранный Thinking Machines в 1993 году.