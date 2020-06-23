С участием граждан, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло несколько происшествий.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области на постоянной основе продолжают проводить мероприятия по пресечению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. За 5 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением составлено 2009 административных материалов за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 202 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.За прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 101 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло 6 автоаварий.За минувшие сутки, 22 июня, сотрудниками ГИБДД на территории региона выявлено 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло несколько происшествий.Так, 22 июня около 02.10 на 24 км автодороги М-7 Волга подъезд к городу Владимиру Суздальского района сотрудниками ДПС, находящимися на маршруте патрулирования, был замечен мотоцикл, движущийся без государственных регистрационных знаков, совершающий опасные маневры на дороге. Сотрудниками полиции были предприняты меры для остановки транспортного средства, однако водитель, проигнорировав законные требования сотрудников ДПС об остановке, продолжил движение, при этом не учел безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении патрульного автомобиля ДПС и совершил с ним столкновение. Установлено, что 18-летний житель Суздальского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не имеет права управления транспортом. Кроме того, транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, не соблюдены требования обязательного страхования автогражданской ответственности. Водитель мотоцикла за нарушения ПДД РФ привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.1, ч. 2 ст. 12.37 и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у Вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.