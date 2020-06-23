За ходом голосования проследят в ситуационных центрах. Один из них открыли на базе Владимирского филиала Президентской академии. Ситуационные центры необходимы для отслеживания хода

За ходом голосования проследят в ситуационных центрах. Один из них открыли на базе Владимирского филиала Президентской академии. Ситуационные центры необходимы для отслеживания хода голосования по поправкам в Конституцию. С помощью специалистов наблюдатели смогут разрешать спорные ситуации, если те возникнут на участках для голосования. Вячеслав Картухин, директор филиала РАНХиГС, зам. председателя Заксобрания области: Этот центр создаётся