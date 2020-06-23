Защитник французского клуба Пари Сен-Жермен Тома Менье продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. В услугах 28-летнего бельгийца заинтересована дортмундская Боруссия.

Защитник французского клуба "Пари Сен-Жермен" Тома Менье продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. В услугах 28-летнего бельгийца заинтересована дортмундская "Боруссия".Ранее Менье отказался продлять соглашение с парижанами. По информации Bild, бельгиец уже согласовал условия личного контракта с немецкой командой, в которую перейдет в качестве свободного агента.Менье переше в "ПСЖ" из "Брюгге" летом 2016 года за шесть миллионов евро. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока обороны в 24 миллиона евро.Тома в составе столичной команды принял участие в 128 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 21 результативную передачу. Также на его счету 40 игр и семь голов за сборную Бельгии.