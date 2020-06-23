Пустые карманы и просьба простить не уберегли 24-летнего москвича от уголовного преследования. Оказавшийся в затруднительном финансовом положении молодой человек пошел на разбойное нападение на магазин, но у самой кассы передумал и ретировался. Спустя пару часов он уже объяснялся со стражами порядка.

Пустые карманы и просьба простить не уберегли 24-летнего москвича от уголовного преследования. Оказавшийся в затруднительном финансовом положении молодой человек пошел на разбойное нападение на магазин, но у самой кассы передумал и ретировался. Спустя пару часов он уже объяснялся со стражами порядка.Поссорившийся с супругой, родителями и начальником житель Москвы задолжал порядка 400 тысяч рублей. Закрыть финансовую брешь он попытался в супермаркете "Вкусвилл", что на Поварской улице, только не трудоустроившись туда, а совершив вооруженный налет. Злоумышленник долго боролся с собой и почти час бродил среди витрин, пока наконец-то не решился.Запала хватило на пару минут: подойдя к кассиру, он сначала продемонстрировал складной нож, а потом пустился в пространные рассуждения, в ходе которых пришел к выводу, что действует неправильно. Извинившись перед сотрудницей торговой точки, молодой человек поспешил на выход.Безобидным такой поход в магазин не назовешь: подозреваемого задержали по горячим следам, а позже суд поместил его под домашний арест. Ему грозит вплоть до восьми лет в колонии.