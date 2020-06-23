Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было бы в случае его приглашения в Москву на Парад Победы. Напомним, политика не позвали на торжественное событие, поскольку Киев не входит в состав СНГ и не горит желанием разделить радость праздника.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было бы в случае его приглашения в Москву на Парад Победы. Напомним, политика не позвали на торжественное событие, поскольку Киев не входит в состав СНГ и не горит желанием разделить радость праздника.Зеленский в интервью The Globe and Mail заявил, что не поехал бы в Москву. При этом он точно не уверен, приглашали его или нет.Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что для приглашения Зеленского в Москву нет ни одного основания. При этом государственный деятель выразил уверенность в том, что украинский президент все равно бы не приехал.