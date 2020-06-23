Магнитуда 7,1 - сильное землетрясение произошло на юге тихоокеанского побережья Мексики. Его гипоцентр находился в 12 километрах от поселения Крусесита в штате Оахака на десятикилометровой глубине.

Магнитуда 7,1 — сильное землетрясение произошло на юге тихоокеанского побережья Мексики. Его гипоцентр находился в 12 километрах от поселения Крусесита в штате Оахака на десятикилометровой глубине.У эпицентра магнитуда подземного толчка достигала 7,7, отмечает ТАСС. Информации о пострадавших и ущербе пока нет.Но в прибрежных районах Мексики, Сальвадора и Гватемалы распространено предупреждение о возможном цунами.Последнее сильное землетрясение в Мексике в штате Халиско было два года назад. Тогда его магнитуда составляла 6,1. А в сентябре 2017 года подземные толчки магнитудой 7,1 унесли жизни четырех сотен жителей. Еще более шести тысяч мексиканцев пострадали, были разрушены десятки зданий.