В эфире телеканала Россия 1 – собственное расследование группового изнасилования в городе Торопец Тверской области матери двоих детей - 41-летней Светланы Ивановой. Она рассказала телевизионщикам правду о том страшном вечере, а на следующий день пропала.

В эфире телеканала "Россия 1" – собственное расследование группового изнасилования в городе Торопец Тверской области матери двоих детей — 41-летней Светланы Ивановой.Это произошло 11 ноября 2019 года. Вскоре после нападения пострадавшая помогла составить фотороботы насильников, и их быстро поймали.Ими оказались два друга – 29-летний Александр О. и 30-летний Сергей А.Между тем, их родители считают, что Светлану вынудили дать ложные показания и обратились на ТВ с просьбой разобраться в этом деле.Однако после того, как корреспонденты "России 1" выехали в Тверскую область, разыскали потерпевшую и записали ее интервью-признание, Светлана исчезла.Ее местонахождение до сих пор не известно.Действительно ли накануне изнасилования у одного из подозреваемых был конфликт с сыном Светланы, и его даже избили?Что говорят об этих мужчинах те, кто знал их лично? Было ли у них на тот вечер алиби?Куда исчезла Светлана Иванова? Грозит ли ей опасность? И что она сказала в своем интервью накануне исчезновения?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".