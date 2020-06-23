Мужчина похитил имущество из дома знакомого.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в начале марта текущего года совершил умышленное преступление против собственности на территории Петушинского района.Выяснилось, что потерпевший сам доверил ключ от дома знакомому для того, чтобы он забрал свою ранее оставленную сим-карту. Тогда у мужчины и возник преступный умысел, направленный на хищение имущества.Воспользовавшись доверием потерпевшего, фигурант похитил из его дома телевизор, микроволновую печь, два спутниковых ресивера, электрический чайник, утюг, сложил похищенное в сумку и скрылся с места преступления. Чтобы его не заподозрили в краже, он не стал закрывать замок на ключ, а навесной замок выбросил в кусты.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Фигурант был задержан на территории района и дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдал в скупку, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.