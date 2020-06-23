Мужчина похитил имущество из дома знакомого.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в начале марта текущего года совершил умышленное преступление против собственности на территории Петушинского района.
Выяснилось, что потерпевший сам доверил ключ от дома знакомому для того, чтобы он забрал свою ранее оставленную сим-карту. Тогда у мужчины и возник преступный умысел, направленный на хищение имущества.
Воспользовавшись доверием потерпевшего, фигурант похитил из его дома телевизор, микроволновую печь, два спутниковых ресивера, электрический чайник, утюг, сложил похищенное в сумку и скрылся с места преступления. Чтобы его не заподозрили в краже, он не стал закрывать замок на ключ, а навесной замок выбросил в кусты.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Фигурант был задержан на территории района и дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдал в скупку, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.