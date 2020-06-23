Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве безопасного убежища в случае прихода второй волны пандемии COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл.

Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве "безопасного убежища" в случае прихода второй волны пандемии COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл. Тем временем золото подорожало до максимума середины апреля из-за опасений второй волны пандемии.Доллар США может ослабеть по отношению к большинству валют на развитых рынках, и даже к китайскому юаню. Отвечая на вопрос о перспективах китайского юаня, Гоэл сказал, что перспективы китайской валюты "очень сильно улучшаются". Валютные рынки в настоящее время сейчас заполнены "множественными встречными потоками" из-за опасений возможной второй волны случаев коронавируса в мире, отметил Гоэл из Deutsche Bank.Доллар США часто используются как защитный актив в случае экономических кризисов. Инвесторы обычно скупают доллары США во времена неопределенности в качестве мировой резервной валюты."Похоже, что экстренный спрос на доллары уменьшается," — сказал стратег Deutsche Bank. По его мнению, перспективы выхода США из пандемии выглядят хуже, чем для остального мира. Отмена ограничений и возобновление экономической активности происходит быстрее в других странах. "Наш трекер мобильности предполагает, что большая часть Европы, например, открывается быстрее", — отметил Гоэл.Тем временем дорожает другой защитный актив — золото. Цена золота в понедельник выросла до максимума с 13 апреля, — до $1788,35 за тройскую унцию. При этом российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд.Комментарии Гоэла прозвучали после того, как США сообщили о резком росте числа случаев заболевания в выходные дни. По данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, в пятницу и субботу было зарегистрировано более 30 000 новых случаев. Это самые высокие ежедневные показатели в США с 1 мая. По итогам 21 июня, воскресенья, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболевших коронавирусом в мире за сутки — впервые свыше 180 тысяч случаев.