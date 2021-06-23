Во Владимирской области на 23 июня подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во ..

Во Владимирской области на 23 июня подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 26 горожан. Ещё 13 жителей подхватили опасную инфекцию в 17 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Александровском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в КиржачскомВсего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 908 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7943 случаев во Владимире, 4216 - в Гусь-Хрустальном районе, 3839- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.