За полторы недели аномальной жары во Владимирской области значительно выросло число аварий, сообщают сотрудники местной Госавтоинспекции. За этот период в регионе случилось 61 ДТП, в

За полторы недели аномальной жары во Владимирской области значительно выросло число аварий, сообщают сотрудники местной Госавтоинспекции. За этот период в регионе случилось 61 ДТП, в которых 80 человек получили травмы и 8 – погибло. Зной вынуждает людей быстрее бегать по “пешеходникам”, чтобы спрятаться от палящего солнца. Тяжело и автовладельцам. Не во всех автомобилях есть кондиционеры.