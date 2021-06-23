Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов посетил контрольно-пропускные пункты в Центральноафриканской Республике.

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов посетил контрольно-пропускные пункты в Центральноафриканской Республике.В ходе поездки он оценил уровень подготовки военнослужащих на КПП, а также пообщался с бойцами в неформальной обстановке. Он проверил оснащенность вооруженных сил ЦАР и узнал о проблемах, которые имеются в правительственной армии страны (FACA).Центральноафриканские силовики гостеприимно встретили главу СОМБ и в беседе с ним выразили надежду на дальнейшее сотрудничество ЦАР и России. Содружество является организацией, представляющей интересы российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.Россияне, которых в западных СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», с 2018 года занимаются обучением местных военнослужащих. За это время им удалось превратить FACA в мощную армию, которой могут гордиться центральноафриканцы. При поддержке россиян они сумели разгромить боевиков, которые на протяжении десяти лет терроризировали население.Иванов отметил, что тренировки продолжаются и проходят довольно успешно.«Я рассказал, как проходит обучение, в ходе которого специалисты дают новобранцам правительственной армии (FACA) базовые знания, обеспечивая начальную военную подготовку. Также наши инструкторы совершенствуют навыки младшего командного состава», — написал Иванов в соцсетях