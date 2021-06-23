Дорожная проблема с долгой историей. Попасть в город со стороны Юрьев-Польского для автовладельцев настоящее испытание. Узкая дорога, тысячи машин ежедневно и всего 20 секунд, чтобы пересечь

Дорожная проблема с долгой историей. Попасть в город со стороны Юрьев-Польского для автовладельцев настоящее испытание. Узкая дорога, тысячи машин ежедневно и всего 20 секунд, чтобы пересечь «Пекинку». Именно столько дает водителям, подъезжающим с западного направления, зелёный сигнал светофора. Наталья, водитель: Сколько здесь стоите в пробке обычно? Ну, бывает, что и минут 40 стоим. Вы живете