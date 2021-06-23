51-летний главный государственный инспектор отдела Центрального управления Ростехнадзора получил взятку в значительном размере. Управление ФСБ не сообщает сумму, но уточняет, что бывший

51-летний главный государственный инспектор отдела Центрального управления Ростехнадзора получил взятку в значительном размере. Управление ФСБ не сообщает сумму, но уточняет, что бывший сотрудник взял деньги от коммерческой компании за положительное заключение. Касалось оно проверки объекта газораспределительной системы одного из коттеджных поселков Кольчугинского района. В марте этого года в отношении бывшего сотрудника Ростехнадзора было возбуждено уголовное