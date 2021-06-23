Какие проблемы беспокоили жителей на прошедшей неделе? С традиционным обзором - Дмитрий Лавров из Центра управления регионом.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-centr-upravleniya-regionom-soobshhaet-chto-bespokoit-zhitelej.html" target="_blank">Центр управления регионом сообщает: что беспокоит жителей</a> - Какие проблемы беспокоили жителей на прошедшей неделе? С традиционным обзором - Дмитрий Лавров из Центра управления регионом.
[url=https://33live.ru/novosti/23-06-2021-centr-upravleniya-regionom-soobshhaet-chto-bespokoit-zhitelej.html]Центр управления регионом сообщает: что беспокоит жителей[/url] - Какие проблемы беспокоили жителей на прошедшей неделе? С традиционным обзором - Дмитрий Лавров из Центра управления регионом.