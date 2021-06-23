Германия увеличивает расходы на оборону, сообщила депутат бундестага от фракции Левые Севим Дагделен.

Германия увеличивает расходы на оборону, сообщила депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен.По словам немецкого парламентария, правительство Германии занимается беспрецедентным перевооружением, чтобы в будущем стать крупнейшей военной державой. Вместе с тем каждый день выдвигаются требования о введении санкций против России. Депутат бундестага отметила, что отношения Москвы и Берлина окончательно испортились.В статье в газете nd.DerTag Севим Дагделен пишет, что немецкое правительство "открыто берет курс на подготовку к войне против России". Также депутат напомнила слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что Россия является противником ФРГ, сражающейся за порядок, свободу и демократию.Помимо этого, Дагделен обратила внимание на то, что в Прибалтике на западной границе России находятся немецкие войска и проходят учения НАТО. Как заявила парламентарий, немецкие политики хотят, чтобы российские олигархи, связанные с Западом, предоставляли сырьевые богатства своей страны другим государствам.Напомним, ранее президент России Владимир Путин предупредил о возросшем риске гонки вооружений в Европе. По словам главы государства, в настоящий момент нарастает напряженность. Также российский лидер о НАТО.