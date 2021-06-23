Почётного знака администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в 2021 году удостоены семьи:

Почётного знака администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в 2021 году удостоены семьи:− Алексеевых – Михаил Александрович и Наталья Николаевна (г. Кольчугино);− Большаковых – Владимир Михайлович и Наталья Владимировна (д. Селищи Вязниковского района);− Евдокимовых – Дмитрий Юрьевич и Оксана Геннадьевна (г. Владимир);− Летягиных – Василий Витальевич и Ирина Владимировна (с. Черкутино Собинского района);− Минеевых – Денис Николаевич и Валентина Михайловна (г. Радужный);− Сметаниных – Сергей Николаевич и Наталья Геннадьевна (г. Петушки);− Строкиных – Максим Александрович и Анна Валерьевна (с. Новое Суздальского района);− Темеевых – Алексей Васильевич и Юлия Александровна (пос. Балакирево Александровского района);− Терентьевых – Михаил Александрович и Екатерина Викторовна (о. Муром);− Шпилевич – Сергей Юрьевич и Мария Юрьевна (г. Владимир).Это семьи в приоритете – многодетные, ведущие здоровый образ жизни, подающие пример в укреплении семейных отношений, вносящие значительный вклад во всестороннее воспитание детей и их гармоничное развитие. Обязательными условиями для кандидатов к награждению были активное участие в общественной жизни района, города, области и успехи в трудовой деятельности.Напомним, что почетный знак «Родительская слава Земли Владимирской» был учрежден в 2013 году в целях повышения статуса семьи и престижа семейного воспитания, укрепления авторитета родителей и признания их заслуг.