Почётного знака администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в 2021 году удостоены семьи:
Почётного знака администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в 2021 году удостоены семьи:
− Алексеевых – Михаил Александрович и Наталья Николаевна (г. Кольчугино);
− Большаковых – Владимир Михайлович и Наталья Владимировна (д. Селищи Вязниковского района);
− Евдокимовых – Дмитрий Юрьевич и Оксана Геннадьевна (г. Владимир);
− Летягиных – Василий Витальевич и Ирина Владимировна (с. Черкутино Собинского района);
− Минеевых – Денис Николаевич и Валентина Михайловна (г. Радужный);
− Сметаниных – Сергей Николаевич и Наталья Геннадьевна (г. Петушки);
− Строкиных – Максим Александрович и Анна Валерьевна (с. Новое Суздальского района);
− Темеевых – Алексей Васильевич и Юлия Александровна (пос. Балакирево Александровского района);
− Терентьевых – Михаил Александрович и Екатерина Викторовна (о. Муром);
− Шпилевич – Сергей Юрьевич и Мария Юрьевна (г. Владимир).
Это семьи в приоритете – многодетные, ведущие здоровый образ жизни, подающие пример в укреплении семейных отношений, вносящие значительный вклад во всестороннее воспитание детей и их гармоничное развитие. Обязательными условиями для кандидатов к награждению были активное участие в общественной жизни района, города, области и успехи в трудовой деятельности.
Напомним, что почетный знак «Родительская слава Земли Владимирской» был учрежден в 2013 году в целях повышения статуса семьи и престижа семейного воспитания, укрепления авторитета родителей и признания их заслуг.