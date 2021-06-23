И вот очередной пример, как жара пагубно влияет на автовладельцев. 23 июня в районе поворота на Семязино, водитель кроссовера “Чери Тигго” не справился с управлением. При перестроении он

И вот очередной пример, как жара пагубно влияет на автовладельцев. 23 июня в районе поворота на Семязино, водитель кроссовера “Чери Тигго” не справился с управлением. При перестроении он вылетел на обочину, врезался в стоящую там газель дорожной службы и перевернулся. В соцсетях пишут, что рабочие наносили разметку на проезжей части. Но в момент ДТП в