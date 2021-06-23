Сегодня в 00-40 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе Владимир-Муром, 36 км.

Сегодня в 00-40 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе Владимир-Муром, 36 км.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение колеса автомобиля. Пожарные ликвидировали пожар на площади 1 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.А в 00-29 поступило сообщение о возгорании автомобиля в Муроме на проезде Куйбышевау д. 6. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение автомобильного прицепа. Пожарные ликвидировали пожар на площади 4 кв. м.Погибших и пострадавших в обоих случаях нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.