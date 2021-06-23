Министр обороны республики Виктор Хренин резко высказался о положении Белоруссии на мировой арене.

Министр обороны республики Виктор Хренин резко высказался о положении Белоруссии на мировой арене.Эксперт порассуждал о новом переделе мира. При этом он окрестил Белоруссию плацдармом для сражения за богатстваРоссии. Хренин считает, что республика является "разменной фигурой в большой игре" за большую перезагрузку.Глава Министерства обороны страны добавил, что Соединенные Штаты модифицируют свое военное присутствие в Европе. По словам министра, США ради будущих военных действий проводят экспансию вкосмическое и киберпространство.Хренин заявил, что власти республики получили неопровержимые доказательства того,что госструктуры Америки причастны к организации переворота в Белоруссии. Кроме того, чиновник полагает, что сегодня ломается принцип международных договоров по безопасности иконтроля над вооружениями.Ранее Виктор Хренин сделал заявление оначавшейся в мире прокси-войне. Он убежден, что лидеры государств, выступающие за однополярность международной системы, хотят уничтожитьнезависимые правительства и стереть границы.Как писали "Дни.ру", ранее вступили в силу . В Евросоюзе заявили, что пошли на такую меру из-за серьезных нарушений прав человека и репрессий против оппозиционеров и журналистов в республике.