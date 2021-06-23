Первое возгорание случилось 23 июня в районе девяти утра в многоэтажном доме в Коврове. На момент приезда подразделений из окна 1 этажа шел дым. Сотрудники МЧС сформировали два звена

Первое возгорание случилось 23 июня в районе девяти утра в многоэтажном доме в Коврове. На момент приезда подразделений из окна 1 этажа шел дым. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Проникнув в квартиру через окно, пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение отделки и имущества на площади