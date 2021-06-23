С 28 июня для посещения заведений общественного питания Москвы необходимо иметь QR-код, подтверждающий защиту от коронавируса. Получить его жители столицы могут удобным для себя способом.

С 28 июня для посещения заведений общественного питания Москвы необходимо иметь QR-код, подтверждающий защиту от коронавируса. Получить его жители столицы могут удобным для себя способом.QR-код нужен для подтверждения вакцинации от коронавируса, перенесенного заболевания или отрицательного теста ПЦР. О способах получения QR-кода рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.Получить QR-код можно в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru и emias.info, в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», на едином портале государственных и муниципальных услуг, в регистратуре городских поликлиник. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.Сотрудник ресторана наведет на код камеру мобильного телефона, перейдет по ссылке и увидит сообщение с подтверждением его действительности, а также последние цифры паспорта (для кодов, полученных на портале госуслуг или в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус») или дату рождения (для остальных кодов). После этого информацию нужно будет сверить с удостоверяющим личность документом.Для оформления QR-кода с помощью портала mos.ru необходимо создать личный кабинет с упрощенной записью. Нужно ввести только имя, фамилию и дату рождения.По словам Лысенко, это будет максимально быстрый и дружелюбный сервис. "Если нет записи — регистрируетесь, быстро происходит проверка по всем базам московским, и немедленно появляется QR-код. Дальше вы либо сохраняете его себе на телефон как фото, можно его сохранить и распечатать — это уже ваше решение", – объяснил чиновник.Заведения общественного питания Москвы с 28 июня смогут посещать только вакцинированные, переболевшие или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Пройти тестирование нужно в одной из московских лабораторий, данные передаются в ЕМИАС.