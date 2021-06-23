Законотворческая деятельность региональных парламентариев. Что сделали депутаты областного парламента для народа? Каким образом исполняются наказы избирателей в проблемных отраслях

Законотворческая деятельность региональных парламентариев. Что сделали депутаты областного парламента для народа? Каким образом исполняются наказы избирателей в проблемных отраслях нашей жизни: дороги, медицина? Насколько выстроено взаимодействие законодательной власти и исполнительной? У нас в студии зам. председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов. C ним и обсудим острые и актуальные вопросы в жизни 33 региона. Роман Валерьевич, здравствуйте.